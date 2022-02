Experts over coronaverwijzing: ‘Spotify heeft kwestie Neil Young slim opgelost’

Recensie Na Licorice Pizza weet je niet precies wat je hebt gezien, maar wel dat je méér wilt

Er hangt een even eigenaardig afwijkende als comfortabele sfeer in de film Licorice Pizza, een die moeilijk te vangen is. Net als de titel. Niemand hier eet, of spreekt van, een ‘droppizza’. Het moet niet worden verklaard, maar worden geproefd.

28 januari