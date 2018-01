Exportwaarde Nederlandse pop bereikt record van 196 miljoen euro

Het aandeel dance in deze cijfers bedraagt maar liefst 73 procent. DJ-duo Yellow Claw bezet de eerste plaats met de meeste optredens in het buitenland. De exportwaarde wordt bepaald door drie onderdelen: Rechten, Opnamen en Optredens. De rechten zijn goed voor € 25 miljoen, opnamen zorgen voor bijna € 14 miljoen, maar het overgrote deel komt van de optredens buiten de landsgrenzen: € 157 miljoen. De optredens in dance staan garant voor € 134 miljoen. Yellow Claw is koploper van de optredens buiten Nederland: zij stonden 151 keer op een buitenlands podium. Yellow Claw wordt op de voet gevolgd door Sam Feldt. Die steeg van 16 naar 2 met 138 shows. Vaste waarden R3hab en Tiësto zijn op 3 en 4 terug te vinden, terwijl Bassjackers met 121 optredens de Top 5 afsluit. De populaire klassieke muziek, een genre waar Nederland in het buitenland om bekend staat, wordt al jaren vertegenwoordigd door André Rieu en zijn Johann Strauss Orchestra.



De voortdurende groei en ontwikkeling van Electronic Dance Music (EDM) in Noord-Amerika is sinds 2009 een belangrijke factor. De groei stabiliseert in Noord-Amerika wat betreft optredens, maar andere markten dienen zich aan. Aan de hand van de Top 50 van artiesten met de meeste optredens, is een Top 3 van landen met de meeste optredens in 2016 samengesteld: #1 Verenigde Staten, #2 Duitsland, #3 Groot-Brittannië. Die landen worden gevolgd door Spanje, Canada, Frankrijk en België. Van China, een land in opkomst, wordt de komende jaren een flinke groei verwacht, evenals landen als Japan, Indonesië, India, Thailand en Zuid-Korea.