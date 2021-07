Expositie Eloise voorlopig uitgesteld

filmfestival cannes Paul Verhoeven: Ik heb Sharon Stone nergens toe gedwongen

9 juli Paul Verhoeven heeft voor het eerst gereageerd op het feit dat Sharon Stone (63) in 1992 erin zou zijn geluisd om de beroemde ondervragingsscène uit de film Basic Instinct zonder slipje te spelen. In haar biografie The Beauty Of Living Twice beweert de actrice dat er geen intieme lichaamsdelen getoond zouden worden, maar de 82-jarige Verhoeven herinnert zich dat heel anders, zo liet hij aan de entertainmentsite Variety weten.