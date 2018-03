Extra concert Beyoncé en JAY-Z in Amsterdam

Ook in Amerika waren de shows razendsnel uitverkocht. Het muzikale duo heeft extra shows aangekondigd in onder meer Washington, Chicago en Los Angeles.

De concertreeks van Beyoncé en JAY-Z begint op 6 juni in Cardiff en trekt langs verschillende Europese steden. Eind juli gaat het muzikale echtpaar op tournee in Amerika. Het duo ging al eens samen op tournee in 2014.