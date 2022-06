Extra kaarten beschikbaar voor afscheidsconcert Rob de Nijs

Met video Robbie Williams lanceert nieuwe versie Angels met ‘ons’ Metropole Orkest: ‘Wat prachtig’

Popster Robbie Williams (48) heeft het eerste nummer onthuld dat hij met het Nederlandse Metropole Orkest in een nieuw jasje heeft gestoken. In de clip is te zien hoe de muzikanten alle registers opentrekken voor de 2022-versie van Williams’ grootste hit Angels.

