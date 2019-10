Faceliftveslaafde Rodrigo: ‘Mijn neus zakt na tien operaties opeens weg in mijn gezicht’

De aan plastische chirurgie verslaafde Braziliaan Rodrigo Alves (36) – ook wel de levensechte ‘Ken’ genoemd – moet zich na tien cosmetische neusingrepen wederom aan zijn reukorgaan laten opereren omdat zijn neus begint in te zakken. Volgens Alves, zo vertelt hij op de Italiaanse televisie, is hij doodsbang dat zijn ‘nieuwe gok’ uiteindelijk in zijn gezicht zal verdwijnen. ,,Ik zie vreselijk tegen die onvermijdelijke operatie op.’’

Alves, dankzij zijn opvallende uiterlijk een beroemdheid op sociale media, gaf de afgelopen jaren omgerekend bijna 700.000 euro uit aan in totaal 72 schoonheidsoperaties. Een groot deel daarvan was, aldus de Braziliaan, noodzakelijk om blunders van broddelartsen te herstellen. Rodrigo ging in januari nog onder het mes omdat hij niet meer door zijn gereconstrueerde neus kon ademen. Na de ingreep lukte dat wel, maar kennelijk ging er toch iets fout aan de binnenkant. ,,De boel staat op instorten.’’

Of neusoperatie elf een succes gaat worden. Alves hoopt het van harte. ,,Elke keer nemen de risico’s toe en bestaat de kans dat de chirurgen niks meer voor me kunnen doen en mijn kraakbeen en huid gaan afsterven.’’ De mediapersoonlijkheid, zo vertelde hij ook nog enthousiast in het Italiaanse tv-middagprogramma Pomeriggio, liet onlangs een ‘oplosbare maagballon’ aanbrengen. ,,Daarmee kan ik in korte tijd ettelijke kilo’s afvallen. Die ballon verdwijnt vanzelf in gemiddeld vier maanden tijd. Goede uitvindingen. En makkelijk. Een aanrader.’’

Ribben

De Braziliaan liet begin vorig jaar vier ribben verwijderen om beter in getailleerde colberts te passen. Volgens Alves is hij zeer waarschijnlijk de enige man ter wereld die uit cosmetisch oogpunt zijn tiende en elfde zwevende ribben liet weghalen. Hij liep al jaren rond met het plan, maar kon geen arts vinden die hem wilde helpen. ,,Uiteindelijk vond ik na lang zoeken drie chirurgen die het wilden doen: twee in Europa en één in Amerika. De artsen hebben me uitvoerig onderzocht en röntgenfoto’s gemaakt. Daaruit bleek dat het kon’’, aldus Alves die uiteindelijk onder het mes ging bij dokter Michal Kobeng die een privékliniek runt in Beverly Hills: een stad in Californië waar een groot aantal pop- en filmsterren woont. ,,Hij heeft de ribben – die geen duidelijke functie hebben – niet te dicht bij de ruggengraat en via mijn rug afgezaagd om elk risico uit te sluiten.’’

De Braziliaan kreeg de vier stukken rib mee naar huis als aandenken en voelde zich in eerste instantie topfit. ,,Ik ben zó happy met mijn nieuwe zandlopermiddel’’, jubelde hij in 2018 over zijn per direct 20 centimeter smallere taille. ,,Ik kan nu weer in mijn colbertjes maat 36 ademen en hoef ze niet meer naar de kleermaker te brengen.’’ Momenteel heeft hij een taille van 71 centimeter (rondom gemeten, red.).

Liposucties, haartransplantatie, fillers, implantaten en grote hoeveelheden botox: de afwisselend in Londen en Los Angeles wonende Rodrigo, die ook een kunstmatige siliconensixpack heeft, ging in 2004 voor het eerst onder het mes omdat hij niet tevreden was met zijn lichaam. Zijn obsessie met Ken (de mannelijke tegenhanger van Barbie) liep al snel uit de hand. Ruim vier jaar geleden werd de man gediagnosticeerd met morfodysforie, waarbij iemand een verstoord beeld van zijn eigen lijf heeft. Hij ondergaat bij een psycholoog een behandeling voor zijn aandoening, maar dat lijkt niet veel uit te halen. ,,Het is prettig om met zo’n psycholoog te praten, maar ik blijf gewoon doorgaan met het creëren van mijn eigen ideaalbeeld.’’