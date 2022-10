Familie George Floyd klaagt Kanye ‘Ye’ West aan: ‘Op kwaadaardige wijze onjuiste verklaringen afgelegd’

Dat is opmerkelijk, want tijdens een uitgebreid onderzoek is gebleken dat de Afro-Amerikaanse man in 2020 stierf nadat politieagent Derk Chauvin meer dan acht minuten met zijn knie op Floyds nek had geleund. In april 2021 werd Chauvin dan ook schuldig bevonden aan moord en doodslag, nadat de dood van Floyd in 2020 leidde tot een wereldwijd gesprek over politiegeweld in de Verenigde Staten. Hij zit op dit moment ook een gevangenisstraf uit van 22 jaar.