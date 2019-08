Familie Meiland irriteert fans op Instagram met 24 reclame-uitingen in één keer

Temptation Island Yasmin leeft op in nieuwe ‘rol’ als vrijgezel en neemt het ervan

21:45 Het was voor de koppels en verleiders in Temptation Island VIPS vanavond even bijkomen na het vertrek van Channah en Quentin. Ze hadden het nieuws van de zwangerschap van Channah nog maar net verwerkt, of een nieuw koppel deed zijn intrede in de villa's. Maar waar Shirley bijdraaide na haar boze uitspraken tijdens het kampvuur, voegde Yasmin juist de daad bij het woord. Zij was klaar met Thomas en bezegelde dat met een heftige zoen met verleider Stuwey.