Familie overleden SBS-styliste Jorna Spapens: ‘Reacties zijn hartverwarmend’

If I Had a Ham­mer-zan­ger Trini Lopez (83) overleden aan corona

7:18 Zanger en gitarist Trini Lopez is op 83-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse zanger van Mexicaanse afkomst, die een grote hit had met het nummer If I Had a Hammer, overleed dinsdag in een ziekenhuis in Palm Springs in Californië. Dit meldt Variety. Volgens zijn collega en zakenpartner Joe Chavira is Lopez overleden aan Covid-19.