Familie Rust-slachtoffer klaagt Baldwin en producers aan

De familie beschuldigt de productie van de film van het overtreden van verschillende veiligheidsmaatregelen, meldt TMZ op basis van de aanklacht. De nabestaanden van de cameravrouw eisen een schadevergoeding voor een niet nader genoemd bedrag.

Het Openbaar Ministerie in de Amerikaanse staat New Mexico heeft de 64-jarige Baldwin eind januari officieel aangeklaagd, net als Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke voor de film. Ze worden beschuldigd van onvrijwillige doodslag. Als ze schuldig worden bevonden met verzwarende omstandigheden, kunnen ze tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen. In februari vorig jaar stapte de weduwnaar van Hutchins ook al naar de rechter. Die zaak, die draaide om wie schuldig was aan de dood van Hutchins, werd echter met een schikking afgedaan.

Het schietincident vond plaats op de set van de western in oktober 2021. Baldwin was aan het oefenen met een revolver, die ongeladen had moeten zijn. Het wapen ging toch af en Hutchins werd dodelijk in de borst getroffen. Regisseur Joel Souza raakte ook gewond, maar hij overleefde de schietpartij. De 64-jarige acteur zegt niet te hebben geweten dat het wapen geladen was.

