Familiehereniging! André Hazes bevestigt contact met Roxeanne

Er is dus weer contact tussen André en Roxeanne, al is het nog niet zo dat ze bij elkaar over de vloer komen. ,,Dat gaat gewoon rustig aan’’, zegt André. ,,We hebben elkaar nog niet gezien, maar dat gaat goed komen.” Dat het nog niet is gebeurd, wijt Dré aan zijn drukke agenda. ,,Ik verzin altijd wel iets om te doen. Dus ik denk dat Monique (Westenberg, André’s vriendin, red.) gewoon een afspraak moet plannen en dat we dan op de stoep staan.”



De hereniging tussen André en Roxeanne begon via social media, legt de jongste van de twee uit. ,,Ik zag dat zij mij volgde en toen dacht ik: ik ga haar terug volgen. Want wat is dit eigenlijk voor onzin, weet je wel.”