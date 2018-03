Famke Janssen met Nicolas Cage in nieuwe film Primal

Voormalig Bond-girl Famke Janssen speelde eerder rollen in X-Men en Taken en was op televisie te zien in How To Get Away With Murder en Blacklist: Redemption. Dit jaar komt Louisiana Caviar uit in de bioscopen waarin Janssen een hoofdrol speelt. Vanaf eind maart draait All I Wish in de Amerikaanse bioscopen waarin ze te zien is met Sharon Stone en Tony Goldwyn.