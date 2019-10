Famke Louise debuteert als presentatrice bij MTV EMA

Famke mag 28 oktober de MTV EMA Best Dutch Act prijs uitreiken aan de gelukkige winnaar. Josylvio, Maan, Nielson, Snelle en Yung Felix zijn genomineerd voor de felbegeerde prijs. De winnaar mag Nederland namelijk vertegenwoordigen tijdens de echte MTV EMA in Sevilla. ,,Met deze jaarlijkse awardshow is bij deze editie gekozen voor een co-host die niet alleen populair is op het gebied van muziek, maar ook op andere vlakken binnen jongeren-entertainment”, zegt een woordvoerster over de beslissing om Famke te laten presenteren.