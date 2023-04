Famke Louise emotioneel na comeback en Typhoon heeft voorlopig geen tijd voor sabbatical

GTST verrast met aandoenlij­ke romance: personages met syndroom van Down gaan op date

Goede Tijden Slechte Tijden kent al veel bijzondere liefdesverhalen, maar woensdagavond was er een extra verrassende te zien in de soap. Bijna 800.000 kijkers zagen de liefde opbloeien tussen twee personages die het syndroom van Down hebben.