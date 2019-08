Famke Louise gaat als fee het theater in

Voor Famke betekent de rol haar theaterdebuut. Eerder dit jaar was ze al te zien in de korte film Hitte. De 20-jarige zangeres vindt het een hele eer dat ze is gevraagd. ,,Ik bedoel het is in de Ziggo Dome, het is supergroot. Ik mag acteren en ik heb leuke tegenspelers", vertelt ze. ,,Het is een supertoffe rol. Toen het op tafel werd gegooid had ik meteen zoiets van: ja, dat gaan we gewoon doen."



Dat het nieuw is, maakt voor Famke niet uit. ,,Het is daardoor wel een extra uitdaging. Ik heb er heel veel zin in", aldus de zangeres, die naar eigen zeggen een lieve fee neer gaat zetten. ,,Ik ga proberen om heel erg mijzelf erin te leggen. Het moet echt een Famke Louise-fee worden. Misschien zelfs met chains om mijn nek", grapt ze.