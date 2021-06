Fans hopen tóch op achtste ‘Zeven Zussen’-boek: ‘Een open einde? Dat kan echt niet’

Het was het eerste waar Lisa Snijders (37) aan dacht toen ze hoorde dat Lucinda Riley was overleden: ‘Zullen we nu ooit weten hoe het afloopt met Pa Salt?’. ,,Natuurlijk vind ik het ook erg voor de nabestaanden hoor,” vertelt ze een dag later tegen Het Parool. ,,Maar het eerste wat ik voelde was toch die lichte paniek.”