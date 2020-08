Fans van omgekomen Naya Rivera houden wake bij meer

Tijdens de ceremonie wisselden fans persoonlijke verhalen uit over hun idool. Zo vertelden meerdere mensen hoe Naya dankzij haar rol van lesbische cheerleader in Glee inspireerde tot hun coming-out.



Fans achter het Twitter-account Naya Army hadden de wake georganiseerd. Vanuit allerlei staten waren mensen afgereisd naar Lake Piru. Langs het meer zijn daarnaast allerlei eerbetonen voor de actrice geplaatst.



Naya is vorige maand verdronken tijdens een boottochtje met haar 4-jarige zoontje. Het jongetje werd in zijn eentje aangetroffen op hun gehuurde bootje, waarna een grote zoekactie werd begonnen naar zijn vermiste moeder. De actrice werd enkele dagen later levenloos gevonden.