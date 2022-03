Fans waarschuwen Ye: ‘Je stort jezelf in de afgrond’

Het feit dat Pete Davidson tegenwoordig dé man in het leven van Kim Kardashian is, zit Kanye West al maanden niet lekker. De rapper, die zijn naam onlangs officieel liet veranderen naar Ye, heeft zich al meerdere keren over hem uitgelaten via sociale media en bracht zelfs een videoclip uit waarin een cartoonversie van Pete ontvoerd en uiteindelijk zelfs levend wordt begraven. Ye liet weten dat te zien als ‘artistieke vrijheid’. Nu gooit hij daar nog een schepje bovenop door een nieuwe clip uit te brengen, opnieuw van het nummer Eazy , waarin West opnieuw uithaalt naar de Davidson. Dit meldt Billboard .

In Ye’s nieuwe video zijn onder meer teksten te horen als: God saved me from that crash / Just so I can beat Pete Davidson’s ass (vrij vertaald: ‘God heeft met gered van die crash, zodat ik Pete Davidson in elkaar kan slaan’). In de clip is een klei-versie te zien van Ye, die een trui draagt met daarop de naam ‘Skete’, zoals West zijn rivaal steevast noemt. Eerder zei hij al eens: ,,Voor wie van mij en mijn familie houdt: als je ‘Skete’ in het echt ziet, schreeuw naar die loser zo hard als je kunt en roep ‘Kimye’ voor altijd!” Tijdens hun relatie was dat het koosnaampje voor Kardashian en West. De rechter formaliseerde hun scheiding vorige week.