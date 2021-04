Fast & Furious 9 vanaf 8 juli in Nederlandse bioscopen

Fast & Furious 9 zou in eerste instantie in april 2020 uitkomen. Maar door de coronacrisis werd de film op de lange baan geschoven. De succesvolle franchise bracht wereldwijd al meer dan 5 miljard dollar op. In het negende deel komt Dominic Toretto (Vin Diesel) er achter dat zijn verdwenen broer Jakob nog leeft.

Een woordvoerder van Universal laat weten dat de releasedatum onder voorbehoud is, omdat de bioscopen tegen die tijd wel weer publiek moeten mogen ontvangen. In de laatste routekaart van het demissionaire kabinet, die dinsdag werd gepresenteerd, wordt gezegd dat de bioscopen in principe, als alles mee zit, eind mei weer gasten mogen gaan ontvangen. Het gaat dan om dertig man per zaal.