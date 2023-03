FC Barcelona speelt El Clásico met ‘motomami’ op de shirts, wat betekent die term?

Het speciale shirt is een sponsoractie van streamingdienst Spotify. De samenwerking is ook de reden waarom het stadion in Barcelona officieel Spotify Camp Nou heet. De print is het logo van het album Motomami van de Spaanse zangeres Rosalía (30), bij het grote publiek onder meer bekend van haar duet Lo vas a olvidar met Billie Eilish.

Het is deze week een jaar geleden dat Motomami verscheen en de grootste lof kreeg van recensenten. Rosalía was in 2022 wereldwijd de meest gestreamde Spaanse artiest op Spotify en in Barcelona de vrouwelijke artiest met de meeste streams, aldus de dienst. Reden voor FC Barcelona om te spelen met haar logo onder de borst. De zangeres toonde haar eigen shirtje woensdag alvast op Instagram, met ruim 4,1 miljoen likes tot gevolg.

De club slaat er meteen een slaatje uit en verkoopt 1899 exemplaren (een verwijzing naar het oprichtingsjaar) voor 400 euro per stuk. De vrouwenversie is al uitverkocht, evenals de 22 exemplaren die door het mannen- en vrouwenelftal zijn gesigneerd en voor 2000 euro per stuk weggingen. Als het vrouwenelftal de shirts straks draagt, zijn ze volgens de club motomami’s, maar wat betekent dat?



Een manier van leven

Letterlijk verwijst de term naar vrouwen die motorrijden, simpel vertaald motormama’s. Vandaar ook dat Rosalía op de coverfoto van haar album (alleen) een helm draagt. ,,Mijn moeder heeft altijd al motoren gehad’’, vertelde de zangeres aan Billboard. ,,Ik rijd al motor sinds ik acht jaar ben, met mijn vader. Mijn moeder is de opper-motormama.’’ Het is ook de naam van haar eigen bedrijf, maar de term staat voor veel meer.



Volledig scherm De coverfoto van Rosalía's gelauwerde album Motomami. © Spotify

,,Motomami is een energie. Iedereen kan een motomami zijn, een motopapi’’, verwees ze naar de mannelijke vorm. ,,Het gaat om hoe je je voelt. Het draait ook om zoveel mogelijk maken van wat je hebt.’’ Oftewel: dealen met elke situatie en niet opgeven, zoals die keer dat Rosalía een optreden met haar gitarist zou geven en hij niet kwam opdagen. Ze deed het gewoon a capella. ,,Dat is heel erg motomami.’’

In aanloop naar de verschijning van haar album deelde Rosalía de twintig geboden van de motomami, waaronder:

Een motomami...

... is loyaal aan haar familie

... zorgt voor andere motomami’s

... heeft geen anderen nodig, ze is zelf nodig

... is een fitnesslegende, maar vraagt ​​altijd om een ​​toetje

... weet dat God de beste artiest is

... kan je berijden als haar motor

Drake ging haar voor

Het is de eerste keer dat het logo van een artiest op zowel het mannen- als het vrouwenshirt van FC Barcelona staat. Rosalía Vila Tobella, zoals de zangeres voluit heet, vindt het een eer. Ze voetbalde als kind al graag, steevast als aanvaller. Tijdens haar jeugd keek ze naar Lionel Messi en Samuel Eto’o, tegenwoordig is ze fan van Pedri.

Vorig jaar sierde een plaatje van Drake de outfits van de FC Barcelona-mannen om te vieren dat hij de eerste artiest was van wie de nummers 50 miljard keer waren gestreamd.

