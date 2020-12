Fedja van Huêt en Lies Visschedijk winnen Amerikaanse filmprijzen

De film De Veroordeling is een reconstructie van de Deventer moordzaak. De zaak ging over de moord op de weduwe Jaqueline Wittenberg in 1999 en staat inmiddels te boek als een van de langstlopende uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht. Daarbij ging het om de vraag of er in de de rechtszaak tegen Ernest Louwes sprake is geweest van een ernstige justitiële dwaling.