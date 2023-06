Feest bij de Oranjes: prinses Alexia is 18! Dit staat haar te wachten

Met foto'sOok de middelste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is volwassen: prinses Alexia wordt vandaag 18 jaar. Ze is klaar met haar opleiding in Wales, maar onduidelijk is nog wat ze na de zomer gaat doen. Studeren in Groningen wellicht? Of toch een tussenjaar?

Koningin Máxima keek vorige week, in gesprek met Nederlandse journalisten bij de afsluiting van het staatsbezoek aan België, al even vooruit op de verjaardag van Alexia, die afgelopen weekeinde al gevierd werd. Ze zei te hopen dat haar drie dochters erbij zouden zijn. ,,Om ze allemaal thuis te hebben, dat vind ik al een feest. En hopelijk met wat peetouders, haar grootmoeder en wat vrienden natuurlijk.’’

In Antwerpen dacht Máxima even terug aan tien jaar geleden, ‘aan die meiden in hun blauwe jurkjes bij de inhuldiging van mijn man. Dat zijn nu grote dames geworden, heel leuke mensen.’

Prinses Alexia vertrok bijna twee jaar geleden naar Wales om op het UWC Atlantic College de laatste jaren van haar middelbare schooltijd te voltooien. Het zogeheten internationaal baccalaureaat geldt als een vervanging van de laatste twee jaar op het vwo. Haar ouders woonden in mei de zogeheten Leavers Celebration bij, al wordt pas begin juli formeel duidelijk of de prinses geslaagd is.

Volledig scherm Prinses Alexia © Brunopress

Volgende stap

Wat de volgende stap in het leven van de middelste dochter van het koningspaar zal zijn, is nog niet bekend. Ze is meerdere malen gespot in studentenkringen in Groningen, maar het zou ook kunnen dat Alexia een tussenjaar inlast voordat ze met een vervolgopleiding aan de slag gaat.

In elk geval krijgt ze geen toelage van de staat. Dat is weggelegd voor haar ouders, oma Beatrix en - sinds haar 18de verjaardag - Alexia’s zus prinses Amalia. Het volgende Nederlandse staatshoofd besloot de toelage van 1,6 miljoen euro op jaarbasis in haar studiejaren terug te storten.

Vanaf vandaag deelt Alexia met Amalia wel een vlag. Alle leden van de koninklijke familie hebben een onderscheidingsvlag vanaf het moment dat ze 18 jaar zijn. Een oranje vlag met een blauw kruis voor geboren leden, aangehuwde royals zoals koningin Máxima en prinses Laurentien krijgen juist een blauwe vlag met een oranje kruis. In het midden van dat kruis staat het rijkswapen, de andere vlakken (kwartieren) verschillen per lid van het koninklijk huis. Bij vrouwelijke leden, zoals de dochters van het koningspaar, is de vlag ingesneden. Eind november 2021, vlak voor Amalia's 18de verjaardag, stelde koning Willem-Alexander de onderscheidingsvlag voor zijn dochters vast, met een zogeheten koninklijk besluit. Het wapenfiguur van het Huis Oranje, een blauwe jachthoorn met rode opening, monding en snoer en wit beslag, staat in het vlak linksboven. Het persoonlijke familiewapen, een rode burcht met deur, twee vensters en drie kantelen, in het vlak linksonder.

Volledig scherm Prinses Alexia © ©RVD - Frank Ruiter

Als leden van het koninklijk huis in hun functie per auto vervoerd worden, wordt de onderscheidingsvlag daarop geplaatst. Daarnaast kunnen de vlaggen op hun woning gehesen worden, als ze in Nederland zijn. Vanaf de 18de verjaardag van prinses Ariane, op 10 april 2025, moeten haar zussen de vlag delen met de jongste telg.

Vermoedelijk wordt vandaag bekend dat Willem-Alexander zijn middelste dochter heeft opgenomen in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sinds Alexia’s betovergrootmoeder koningin Wilhelmina daar in 1898 als eerste vrouw in werd opgenomen, is dat een traditie binnen de koninklijke familie. Alle kinderen van het staatshoofd worden ter gelegenheid van hun 18de opgenomen in die orde.

Ook wordt Alexia, net als Amalia eind 2021, Ridder in de Huisorde van den Gouden Leeuw van Nassau. Aan die onderscheiding zit een internationaal tintje, want dit betreft een gezamenlijke orde van het Nederlandse staatshoofd en de groothertog van Luxemburg. Als Willem-Alexander een zoon had gehad, was hij bij de inhuldiging van de koning in 2013 toegetreden tot deze ridderorde. Dochters van de staatshoofden van Nederland en Luxemburg ontvangen de onderscheiding als zij meerderjarig worden, zo sprak Alexia’s oma Beatrix in 1984 met de toenmalige Luxemburgse groothertog Jan af.

Volledig scherm Prinses Alexia © ©RVD - Frank Ruiter

