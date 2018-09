Felix Meurders moet plaatsmaken bij radioklassieker Spijkers met Koppen

,, Spijkers met Koppen is een ijzersterk programma met een trouwe schare vaste luisteraars’’, wil Hoofd Radio Peter de Vries van BNNVARA benadrukken. ,,Dat succes is voor een belangrijk deel toe te dichten aan Dolf en Felix, waarvoor we ze dankbaar zijn.’’ Maar, vervolgt hij desgevraagd: ,,We zijn inderdaad met Felix in gesprek om na jaren trouwe dienst plaats te gaan maken voor een nieuwe presentator.’’ Meurders (72) geeft de hoop nog niet op. ,,Als ze geen vervanger kunnen vinden, keren ze waarschijnlijk weer bij mij terug. Op 1 januari verandert er weer van alles dus ik hoop snel duidelijkheid te krijgen. Ik zou het waanzinnig jammer vinden, wat mij betreft ga ik nog wel even met Spijkers door.’’ Het heeft volgens de presentator alles te maken met hoe de NPO denkt over Radio 2. ,,Dat moet een publiek bereiken tussen de 35 en 54 jaar. Wij scoren daarboven heel goed, daar zijn we zelfs koploper. Maar dat is de groep luisteraars waar Radio 2 zich niet meer op richt. Ik vermoed dat ze mij associëren met de wat oudere luisteraar die ongelooflijk fan is van Spijkers .’’

Geliefd

De NPO wil dat vermoeden ontkrachten. ,,Radio 2 is een brede publieke familiezender, óók voor luisteraars boven de 54 jaar’’, reageert een woordvoerder. ,,We zijn ontzettend blij met de enorme groep luisteraars die ons elke dag weet te vinden. Spijkers met Koppen is al jaren een vaste waarde in de programmering en zeer geliefd bij het publiek. Over het voortbestaan van het programma is dan ook geen discussie; wel kijkt BNNVARA, in overleg met NPO, naar een vernieuwde opzet.’’



Peter de Vries van BNNVARA voegt daaraan toe: ,,Wij willen de huidige schare fans zeker behouden, maar willen graag ook een nieuwe generatie luisteraars aanboren. Felix is een radiolegende die nog lang niet uitgespeeld is, dus voor hem zijn we aan het kijken naar een plek op een van de andere zenders.”



En wat doet co-presentator Dolf Jansen als Meurders straks daadwerkelijk vertrekt? ,,Daar moet ik dan mee kunnen leven. Dan kán het zijn dat er een andere presentator wordt aangewezen en ik zeg: daar ga ik geen programma mee maken. Ik heb niet met heel veel mensen grote ruzie, maar er zijn er wel met wie ik dit niet zou doen. Ik verwacht het niet, maar het kan.’’



De jubileumuitzending van Spijkers met Koppen wordt groots gevierd op 7 oktober in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.