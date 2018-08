Ferry Maat: Goede herinneringen aan Aretha Franklin

video Queen of Soul Aretha Franklin (76) overleden

16:28 Aretha Franklin is vandaag in haar huis in Detroit overleden. Dat heeft een woordvoerder van haar familie bevestigd. ,,De familie heeft een matriarch en een rots in de familie verloren'', luidt de verklaring. Maandag kwam het bericht naar buiten dat de gezondheid van Franklin hard achteruit ging. Ze is 76 jaar geworden.