Festival Milkshake 2022 binnen uur helemaal uitverkocht

Bijna alle kaarten voor het festival Milkshake, dat eind juli in Amsterdam plaatsvindt, waren vandaag binnen een uur uitverkocht. Dat heeft directeur Marieke Samallo gemeld. Het evenement, waar diversiteit en eigenheid wordt gevierd, vindt plaats in het Westerpark.

Er is nog een handvol losse kaarten voor zondag over, stelt Samallo. Alle weekendtickets, de kaarten voor zaterdag en de toegangsbewijzen voor de afterparty zijn uitverkocht. In totaal zullen 34.000 mensen het festival dit jaar bezoeken.

De kaartverkoop begon maandagochtend om 10.30 uur. In tegenstelling tot eerdere jaren konden er per persoon maar twee tickets worden gekocht. Op deze manier wil Milkshake het opkopen en doorverkopen van kaartjes tegengaan. Bezoekers die in 2020 tickets hadden voor het festival, dat toen vanwege corona moest worden gecanceld, kregen een kleine voorsprong.

Dankbaar

Samallo stelt ‘extreem dankbaar te zijn’ dat de fans het festival na twee stille coronajaren weer weten te vinden. Rond 10.30 uur stonden er 20.000 mensen in de digitale wachtrij. Vrijwel al deze mensen hebben een ticket kunnen bemachtigen, aldus de festivaldirecteur.

Milkshake bestaat inmiddels elf jaar en geldt als een van de populairste queer-feesten van Nederland. De elfde editie vindt op 30 en 31 juli plaats. Het is een van de eerste grote zomerfestivals die in de verkoop gaat sinds de versoepelingen van de coronarestricties in de lucht hangen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: