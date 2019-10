Festival Milkshake ook aanwezig op ADE

Er zijn twee talks en twee panels waarop de belangrijkste 'queer voices' van dit moment hun mening geven over de representatie van queers in de hedendaagse cultuur en het nachtleven. De dag wordt afgesloten met een Milkshake-borrel. Het ochtendprogramma is besloten en wordt georganiseerd voor bedrijven. In de middag is er een openbaar deel, waarin onder meer rapper Mykki Blanco een interview geeft.



Het festival Milkshake is sinds de vijfde editie in 2016 uitgegroeid tot een tweedaags festijn. Het dancefestival is ontwikkeld vanuit de gedachtegang 'niets moet, alles mag'. Het laat zien dat entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en status niets met seksualiteit te maken heeft. Tijdens Milkshake heerst er volgens de organisatie een sfeer die vrij is van de door de maatschappij gecreëerde hokjesgeest.