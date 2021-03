Festival Tomorrowland uitgesteld tot einde zomer

Tomorrowland, waar doorgaans ook veel Nederlanders op afkomen, baseert zich naar eigen zeggen op advies van experts en overheden en de vooruitzichten van de vaccinatiestrategie en testevents. ,,De festivalweekends, eind juli, komen dit jaar waarschijnlijk te vroeg vanwege de aanhoudende COVID-19 pandemie", klinkt het bij het festival. ,,Tomorrowland hoopt dat de situatie tegen het einde van de zomer zal verbeteren. Daarom zal het festival, enkel in 2021, verplaatst worden naar 27, 28 en 29 augustus (festival weekend 1) en 3, 4 en 5 september (festival weekend 2). We willen positief en hoopvol blijven over een onvergetelijk einde van de zomer van 2021, maar beseffen ook dat de kans bestaat dat de 16e editie van Tomorrowland in 2022 zal plaatsvinden”, klinkt het.

,,Tomorrowland is dankbaar om zo nauw en constructief samen te werken met de lokale en nationale overheden en experten. Alle beslissingen en richtlijnen over buitenevenementen die in de komende maanden genomen worden, en de daarbij horende toelatingen en vergunningen, zullen gevolgd worden. We verwachten in mei bij jullie terug te komen met een meer gedetailleerde update. Voor nu blijven we hard werken om het mooiste en veiligste festival te realiseren.