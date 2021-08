Fetty Wap in tranen om steun na overlijden dochter

Zondag maakte de moeder van Lauren bekend dat hun dochtertje was overleden. ‘Ze zeggen wel eens dat zielen liefde voelen dus als je dit bericht voorbij ziet komen, zeg tegen jezelf ‘I love you Lauren’.’, schreef moeder Lisa op Instagram bij een foto van haar dochter in een zwembad. Lisa gebruikte daarbij de hashtag #rip, wat staat voor ‘rest in peace’ oftewel ‘rust in vrede’.

Fetty Wap is in Nederland vooral bekend van het nummer Trap Queen, dat in 2015 een bescheiden hit werd. Ook was hij te horen op de singles Bang My Head van David Guetta en Sia en All In My Head (Flex) van Fifth Harmony.