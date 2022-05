Feyenoord mag verloren hebben, Khalid & Sophie in Rotterdam waren de grote winnaar

Afgetreden koning Juan Carlos bezoekt na 2 jaar ‘balling­schap’ zijn familie in Madrid

De afgetreden en in 2020 stiekem uit Spanje vertrokken koning Juan Carlos heeft na bijna twee jaar voor het eerst zijn familie bezocht in Madrid. Hij bracht elf uur door op het paleis Zarzuela in het noorden van de Spaanse hoofdstad, melden Spaanse media.

23 mei