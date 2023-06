Fidan Ekiz overtuigd dat stekker uit De Vooravond ging vanwege haar opvattingen

Presentatrice Fidan Ekiz is ervan overtuigd dat haar talkshow De Vooravond is gestopt vanwege haar ‘rechtse denkbeelden’. In haar nieuwe docu-reeks ging ze verhaal halen bij haar oude omroep BNNVara, die dit ontkent.

In de vierdelige documentaire De doe-het-zelf-dictatuur, die vanaf donderdag op NPO Start te zien is, stelt Fidan Ekiz dat ze nooit een eerlijke uitleg heeft gekregen over het plotselinge besluit om de talkshow te stoppen. ,,Eigenlijk denk ik dat mijn mening niet meer welkom was en dat is een onveilig gevoel dat maar blijft knagen,” zegt ze. Twee jaar geleden haalde BNNVara haar dagelijkse talkshow De Vooravond per direct van de buis. Volgens de omroep was deze ‘niet urgent genoeg’. Ekiz en haar mede-presentator Renze Klamer waren compleet verrast. Ekiz vertrok bij BNNVara en werkte freelance voor omroep WNL.

,,Ze (BNNVara, red.) hebben mij laten vallen. Ze hebben mij buitengesloten. Ze hebben mij duidelijk gemaakt op de gangen, behind my back, dat ze mij te rechts vinden. Ik heb me niet van hen afgekeerd. Juist niet,” zegt ze in de documentaire tegen regisseur Kees Schaap. Samen met hem bezoekt ze Lonneke van der Zee, algemeen directeur van BNNVara. Van der Zee benadrukt dat de opvattingen van Ekiz geen rol hebben gespeeld in het besluit. De talkshow was volgens haar ‘niet goed genoeg’.

Wel zijn er meerdere gesprekken geweest met Ekiz over enkele uitlatingen die niet passen bij de progressieve, linkse signatuur van de omroep. Vermoedelijk doelt Van der Zee op uitspraken van Ekiz over Geert Wilders en Omroep Zwart. Over laatstgenoemde zei Ekiz: ,,Als het Omroep Blank had geheten, hadden we ook allemaal gezegd ‘wat is dit nou’ en ‘dat is allemaal heel racistisch’.” Ekiz vindt zichzelf overigens niet zo rechts. Ze noemt zichzelf een sociaaldemocraat.

De docu-reeks werd aanvankelijk gemaakt voor BNNVara, maar wordt na een conflict over de inhoud nu uitgezonden door Omroep Max. In de reeks gaan Ekiz en Schaap op zoek naar de relatie tussen de cancelcultuur en de toegenomen polarisatie.



Ekiz, die zelf ook regelmatig wordt verketterd op sociale media, vertelt in de derde aflevering dat ze bewust niet meer aanschuift als opiniemaker bij talkshows. Ze is er ‘klaar mee’ dat haar uitspraken constant uit zijn verband worden getrokken. ,,Het gaat niet meer over het debat. Je wordt geframed als iemand die natrapt en niet deugt.” Ze denkt dat niemand ervan wakker ligt als zij wat minder op tv is (‘Fidan, die niet aanschuift als sidekick, nou boehoeee’), maar bespeurt een zorgwekkende trend. Steeds vaker spreekt ze mensen die hun mening niet durven te uiten aan de talkshowtafel, uit angst om verguisd te worden. ,,Over een paar jaar durft niemand meer zijn mond open te trekken.”

