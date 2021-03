Fien heeft een zoon geadopteerd en Kim past bruidsjurken

Monique Westenberg over breuk met André: ‘Ik heb het zwaar’

25 maart Het verdriet bij Monique Westenberg is groot nu de breuk tussen André en haar definitief is. Dat schrijft ze in een column voor het weekblad Vriendin. ‘Ik ben verdrietig en het jaar zoals ik het voor ogen had, zal heel anders verlopen’, aldus Westenberg.