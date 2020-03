Film Cats grote ‘winnaar' bij Razzies met zes awards

Tom Hooper is de derde regisseur die een Razzie heeft gewonnen met al een Oscar in de kast. De filmmaker won in 2011 een Academy Award voor The King's Speech. Michael Cimino en Kevin Costner gingen hem voor. Cimino won in 1979 twee Oscars voor The Deer Hunter, en drie jaar later een Razzie voor Heaven's Gate. Kevin Costner mocht in 1991 meerdere Oscars in ontvangst nemen voor Dances With Wolves en viel zeven jaar later bij de Razzies in de prijzen voor The Postman.