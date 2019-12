Film Linda de Mol later op het doek door ‘hele ingreep’ regisseur

videoDe titel van de nieuwe film van Linda de Mol - April, May en June - doet totaal niet vermoeden dat het om een kerstfilm gaat. In eerste instantie was het ook allerminst de bedoeling dat de film in december uit zou komen, maar uiteindelijk kwam het toch heel goed uit.

,,Eigenlijk had de film eind maart al uit moeten komen", zegt Linda in gesprek met BuzzE. ,,Onze regisseur was echter nog niet helemaal tevreden met de eerste versie en laste daarom nog een aantal extra opnamedagen in. ,,Dat was best wel een hele ingreep, maar ik ben er heel blij mee. Die extra scènes leveren een mooie, afgeronde film op. Een geluk bij een ongeluk."

Volgens Linda, die het verhaal van de film bedacht heeft, is April, May en June uiteindelijk toch ‘juist best wel een kerstfilm’ geworden. ,,Het gaat over hoe belangrijk een goede band met je familie is als dingen in het leven ineens misgaan en bij kerst denk ik toch in eerste instantie aan familie. Het is een film die je veel laat lachen maar ik denk dat er ook best een hoop mensen zullen zijn die het niet droog houden. Will Koopman zorgt heel goed voor de balans en heeft de film op de juiste momenten zwaar en dan weer licht gemaakt."

Puberdochter

Voor de productie van de film viel Linda terug op een aantal oude bekenden zoals de al genoemde regisseur Will Koopman en scenarioschrijver Frank Houtappels en actrice Tjitske Reidinga. Voor de bühne leek het daarom misschien alsof Gooische Vrouwen 3 in de maak was, maar dat is allerminst het geval, zegt Linda stellig. ,,Dat is het zeker niet, maar de hand van de makers is hopelijk wel herkenbaar. Deze film heeft hetzelfde gevoel voor humor." Naast De Mol kregen Tjitske Reidinga, Elise Schaap, Olga Zuiderhoek, Bas Hoeflaak, Patrick Duffy, Mark Rietman, Gijs Scholten van Aschat, Peter Bolhuis en Dragan Bakema een rol.

Volgens de zus van John de Mol is April, May en June - vanaf 19 december in de bioscoop - een film voor iedereen. ,,We mikken ook niet op een bepaalde doelgroep. Dit is een film waar je met je broer, je oma, je zus, je puberdochter en je moeder naartoe kan.”

April, May en June gaat 16 december in première. Het verhaal gaat over drie halfzussen, met drie verschillende vaders, die zich bij de naderende dood van hun moeder afvragen: ‘Waar staan we in het leven?

Bekijk hier de trailer:

Volledig scherm Poster film. © Independent Films