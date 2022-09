Filmen van de wolf ‘bijna onmogelijk’: ‘Lag wel eens wekenlang gecamoufleerd in de bossen voor niks!’

Petra en Arie uit Emmeloord sluiten met camper aan bij We zijn er Bijna!: ‘We zijn wereldbe­roemd’

Arie en Petra den Blanken (beide 72) uit Emmeloord schitteren in het MAX-programma We zijn er Bijna!, dat wekelijks door 1,5 miljoen mensen wordt bekeken. De gepensioneerde polderbewoners reizen mee in de polonaise van caravans en campers die richting Spanje trekt. Onderweg wordt er gefilmd. ,,De cameraploeg is er wel, maar ook weer niet. Het went zo.”

12 september