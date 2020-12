Filmjaar 2021 is een groot vraagteken: komt 007 pas vlak voor de kerst uit?

Wanneer krijgen we de nieuwe James Bond, No Time To Die, te zien? Wordt het april zoals nu de bedoeling lijkt, of wordt de film, zoals diverse geruchtenmachines beweren, doorgeschoven naar november om de grote kersthit van 2021 te worden?



Het filmavontuur van 007 is niet het enige vraagteken dat de bio- scoopagenda van volgend jaar bevat. Bij de distributeurs ligt een enorme stapel aan publieksfilms op voorraad, die als gevolg van de coronacrisis het afgelopen jaar zijn doorgeschoven. Krijgen we die allemaal achter elkaar in 2021 te zien? Volgt er een lawine aan films die de bioscopen gaan overspoelen en elkaar de zaal uit concurreren? En welke prestigieuze titels worden naar de streamingdiensten van Netflix en Disney+ verbannen?