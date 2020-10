Filmklassieker Goodfellas keert terug in de bioscopen

Paul de Leeuw en Astrid Joosten nieuw vrijdagduo Op1

28 oktober Paul de Leeuw (58) gaat aan de slag voor de publieke omroep. De presentator is binnenkort te zien in de talkshow Op1. Naast hem schuift presentatrice Astrid Joosten (62) aan. Het nieuwe duo neemt elke vrijdag de plaats in van Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg, die naar de maandag verhuizen.