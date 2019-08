Filmpje asociaal rijgedrag Bert van Leeuwen blijkt toch een stunt

Het filmpje waarin EO-presentator Bert van Leeuwen asociaal rijgedrag vertoont, blijkt toch een promotiestunt. Van Leeuwen verleende zijn medewerking aan het programma Make Holland Great Again om zulk rijgedrag aan de kaak te stellen, vertelt hij aan deze site. Hij is zich desondanks wel ‘rotgeschrokken’ van de storm aan negatieve reacties.

Gisteren ging een filmpje viraal waarin te zien is hoe de EO-presentator auto’s afsnijdt en plots remt. De filmers worden begroet met een middelvinger van de Het Familiediner-presentator en beseffen dan dat ze een BN’er in de smiezen hebben. Ze volgen Van Leeuwen, die kort daarop een afslag neemt, weer iemand afsnijdt en zijn auto op een verdrijvingsvlak parkeert op het parkeerterrein van de Ikea in Delft. De reacties onder de video waren niet mals, mensen vinden zijn rijgedrag ronduit asociaal. De video is al bijna 220.000 keer bekeken op Dumpert, en ook VK Mag en verschillende media besteedden er aandacht aan.

Ook geloofde lang niet iedereen dat het filmpje van de doorgaans zo brave EO-presentator, die geen smetje op zijn blazoen heeft, echt was. Was het niet een of ander reclamefilmpje voor een nieuw programma? Vanochtend reageerde de 59-jarige presentator bij Frank Dane in diens ochtendshow op Radio 538. Hij praatte er een beetje overheen. ,,Nee, dat moet je niet willen’’, antwoordde Van Leeuwen, die wel de gelegenheid gebruikte om op de radio zijn nieuwe tv-programma te pluggen - ‘maar daar heeft dit filmpje niets mee te maken’. ,,Ik zeg alleen: ik had hier een goede reden voor.’’ Hij vond bovendien een middelvinger ‘niet zo erg’ en ‘had wel eens erger rijgedrag gezien’.

Naïef

Nu vertelt Van Leeuwen aan deze site dat het inderdaad een stuntje betreft voor een televisieprogramma. Niet een van hem overigens, maar van BNNVARA: Make Holland Great Again, dat komende dinsdag in zijn uitzending (om 20.25 uur op NPO 3) hufterig rijgedrag aan de kaak wil stellen. Het programma gebruikt onder meer sociale media om aandacht en reuring te creëren voor maatschappelijke doeleinden. ,,Ik werd benaderd door de makers van het programma, die waren op zoek naar iemand met een vrij vriendelijk imago, die in dat filmpje wilde figureren. Ik vond dat wel een grappig idee. Ik ben juist ouwelullig in mijn rijgedrag’’, zegt de EO-presentator. ,,Over dat ik die middelvinger ‘niet zo erg’ vond, was vooral dat ik nog even in mijn rol bleef.”

Hij hoefde voor zijn rol niet eens écht gevaarlijk rijgedrag te vertonen: in de auto’s die hij afsnijdt, rijden mensen die betrokken zijn bij het programma, zodat geen andere weggebruikers in gevaar zijn gekomen. ,,Dat zul je ook zien in het making of-filmpje’’, zegt Van Leeuwen. Hij is blij met de reuring die zijn filmpje teweeg heeft gebracht, maar hij is zich ook ‘rotgeschrokken’ van alle reacties. ,,Het is misschien een beetje naïef geweest van mij om te denken dat dit niet zo'n impact zou hebben, maar ál die reacties, mensen die me willen afschieten, Shownieuws die er zijn show mee opent, Boulevard... Dan krab je je wel even achter de oren.’’