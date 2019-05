Filmstudio's wilden Rocketman alleen maken als er minder seks in voorkwam

Monique (Married at First Sight) wil na intiem moment toch weer verder met Ronald

8:16 Leek het er vorige week nog op dat Married at First Sight-deelneemster Monique helemaal niets moest hebben van haar match Ronald, vanavond stelde ze plotseling dat ze ‘de deur te snel’ had dichtgegooid. Ook Ronald leek in het RTL 4-programma weer gevoelens voor zijn bruid te krijgen. Zijn de twee weer on speaking terms?