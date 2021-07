Financiële instelling wil af van mede-curatorschap Britney Spears

In haar betoog vertelde de 39-jarige Spears ontevreden te zijn over de juridische constructie rond haar ondertoezichtstelling. Sinds 2008 staat ze vanwege een mentale inzinking onder toezicht van haar vader Jamie Spears, maar die maakt volgens de zangeres daarvan misbruik. Ze zei dat ze zich een ,,slaaf’’ van haar vader voelt.

Sinds kort is Bessemer Trust door de rechter aangewezen om naast Jamie Spears op te treden als mede-curator om het beheer te voeren over het vermogen van de zangeres, dat wordt geschat op zo'n 60 miljoen dollar. Maar vanwege ,,veranderde omstandigheden’’ wil het financiële bedrijf daar nu van af, zo heeft het de rechter laten weten. Onder meer omdat Britney Spears vorige week duidelijk maakte dat er sprake is van ,,onherstelbare schade aan haar belangen’’, aldus Bessemer Trust.

In de rechtbankdocumenten laat de vermogensbeheerder weten dat het de overeenkomst om de curatortaken met Jamie te gaan delen was aangegaan in de veronderstelling dat de curatele van Britney vrijwillig was. ,,Als gevolg van haar getuigenis op 23 juni, is Bessemer Trust zich ervan bewust geworden dat zij bezwaar maakt tegen de voortzetting van de curatele en het toezicht wil beëindigen. Wij hebben haar gehoord en respecteren haar wens.’’

Woensdag bepaalde een rechter nog dat de constructie van het gedeelde curatorschap in stand blijft. Dat rechterlijke besluit stond los van de emotionele getuigenis van de zangeres van vorige week, maar was een uitspraak op een verzoek van Spears in november om ten koste van haar vader het volledige curatorschap bij Bessemer Trust neer te leggen.

Ondanks die formele goedkeuring door de rechter, zegt het bedrijf dat het papierwerk nog niet op orde was en het daardoor nog niet geautoriseerd was om het beheer op zich te nemen. Het financiële managementbureau zou nog geen toegang tot het vermogen van Spears hebben gehad en ook nog geen vergoeding hebben ontvangen voor de diensten. De volgende hoorzitting in de zaak is op 14 juli.

Over Spears’ ondercuratelestelling is veel ophef ontstaan. Fans van de zangeres vragen onder de hashtag #FreeBritney aandacht voor haar zaak.