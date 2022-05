Firestarter: Stephen King-verfilming neemt zichzelf te serieus

Ba­be-ac­teur James Cromwell lijmt zich vast aan Star­bucks-ba­lie

Acteur James Cromwell, bekend uit onder meer de film Babe, heeft dinsdag actie gevoerd bij een Starbucks in New York. De 82-jarige en een medestander zijn boos dat de koffieketen in de VS een toeslag rekent voor plantaardige melk en lijmden hun handen vast aan de balie.

11 mei