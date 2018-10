Flikken-acteur bekent kinderporno en vraagt om voorwaardelijke straf

In een lopend onderzoek naar kinderporno bij een man uit het Vlaamse Diksmuide kwam de politie in juni 2016 bij twee verdachten uit Antwerpen terecht. De feiten speelden zich af in een dubieuze chatroom waar kinderporno werd uitgewisseld. Een professor van de Universiteit Antwerpen werd door de onderzoeksrechter aangehouden en zat een tijdje in voorhechtenis. Acteur Guy Van Sande, in Nederland bekend van onder meer de Vlaamse serie Flikken, werd na verhoor onder voorwaarden vrijgelaten. Toen de heisa losbrak, nam de acteur ook ontslag als wethouder voor N-VA in Edegem.