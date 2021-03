Flinke toename On Demand-kijken: Netflix en Videoland populairder dan ooit

VIDEO Ontknoping Wie is de Mol? met ruim 3,3 miljoen kijkers net geen record

7 maart Gisteravond mocht Renée Fokker (59) tijdens de zinderende ontknoping eindelijk bekendmaken hoe zij als mol de boel in Tsjechië keer op keer in het honderd liet lopen. Oud-voetbalster Rocky (37), die naast Renée in de finale stond, had de actrice hierbij voortdurend in het vizier en is daarmee de winnaar van het spannende AVROTROS-programma en de prijzenpot. De finale-uitzending trok 3,35 miljoen kijkers, net geen record.