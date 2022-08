Floor Jansen zingt het volkslied bij de Formule 1-race in Zandvoort

Jansen speelt al jaren in grote, internationale stadions als zangeres van de symfonische metalband Nightwish. In Nederland werd ze bij het grote publiek bekend dankzij haar deelname aan het programma Beste zangers, waarin ze met operazanger Henk Poort The phantom of the opera zong en diepe indruk maakte op kijkers en collega’s. Ook won ze de Nederlandse Popprijs 2019.