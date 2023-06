Floortje Dessing geëerd met Media Oeuvre Award voor ‘schitterende’ programma’s: ‘Klasse apart’

De jury, bestaande uit AD-columnist Angela de Jong en Spreekbuis-uitgever Richard Otto, noemt haar een ‘klasse apart’. De presentatrice werd door Jeroen van Inkel verrast in de NPO Radio 2-ochtendshow Rinkeldekinkel.

Programma’s van Dessing leveren gegarandeerd ‘mooie verhalen van bijzondere plekken’ op, aldus het juryrapport. ‘Dat kan een paradijselijk wit strand zijn, vol wuivende palmen, maar ook een kapotgeschoten stad in Syrië.’ Het rapport vervolgt: ‘Ondanks de zelf opgelegde beperkingen - het team dat op reis gaat, is vaak niet groter dan twee personen en alle techniek moet met vier handen gesjouwd worden - is ze pas tevreden als ze prachtige beelden heeft, waar de liefde voor de natuur, mens en dier vanaf spat.’

De kracht van Dessing: ‘Waar het in de huidige maatschappij om meer-meer-meer draait, laat Floortje zien dat geluk niet in centen of een duur huis zit.’ De 52-jarige Dessing zit dertig jaar in het vak. Ze maakte eerst radio en is sinds 1995 op tv te zien, met onder meer verschillende reisprogramma’s. Floortje naar het einde van de wereld won in 2016 de Gouden Televizier-Ring.

De Media Oeuvre Award wordt sinds enkele jaren uitgereikt aan een persoon die grote invloed heeft gehad op het Nederlandse medialandschap. Voorgaande winnaars waren Jan Slagter, André van Duin, Tineke de Nooij en Antoinette Hertzenberg.

