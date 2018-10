Fockeline Ouwerkerk bevallen van zoontje Joe

Joe liet volgens Fockeline even op zich wachten, maar nu de brunette eindelijk moeder is van haar eerste kindje kan ze haar geluk niet op. ,,Tromgeroffel en trompetgeschal!... Hij liet even op zich wachten, maar kwam razendsnel ter wereld, mag ik jullie voorstellen aan Joe Jacob Ben Wetters", maakt Fockeline het babynieuws bekend.



De actrice en haar vriend Joeri zitten op een grote, roze wolk. ,,Hij is perfect zoals hij is, wij zijn strontverliefd en genieten van elk moment! Wat is dit toch bijzonder...", laat ze weten, gevolgd door de hashtag 'alle clichés zijn waar'.



Fockeline maakte in mei bekend in verwachting te zijn van een kindje. ,,Er groeit een piemeltje in mijn buik", schreef ze toen. Het koppel had al langer een kinderwens. Tegelijkertijd leek het Fockeline jaren geleden nog enorm eng om moeder te worden. Bijvoorbeeld omdat ze niet zeker wist of ze haar kleine materialistisch gezien alles kan geven wat ze zelf heeft gehad.