Foto van jonge Soedanees is World Press Photo 2020

De foto ‘Straight Voice’ van de Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba is uitgeroepen tot beste persfoto van het jaar. De winnaar van de 63ste editie van World Press Photo werd vanavond online bekendgemaakt. In verband met de coronacrisis was de gebruikelijke awardshow en het festival rondom de World Press Photo in Amsterdam in maart al afgeblazen.

De winnende foto toont een jonge Soedanese man, wiens gezicht wordt verlicht door mobiele telefoons, die tijdens een stroomuitval in Khartoem met anderen demonstreert voor een burgerregering in Soedan. De foto is genomen kort nadat dictator Bashir tijdens een militaire coup uit de macht werd gezet. Yasuyoshi Chiba maakte de foto voor het Franse persbureau AFP.

Lees door onder de tweet.

World Press Photo on Twitter Congratulations to the #WPPh2020 World Press Photo Contest and Digital Storytelling Contest winners! Discover the stories that matter, chosen by an independent jury: https://t.co/mgO5DfIq5E https://t.co/XBU9i3FG3Y

‘Beste verhaal’

Kho, de geboorte van een revolutie van fotograaf Romain Laurendeau is verkozen tot World Press Photo Story of the Year. Deze prijs voor 'verhalen die ertoe doen' werd vorig jaar voor het eerst uitgereikt. De fotoreeks van Laurendeau gaat over het leven in Algerije, waar de werkloosheid hoog is en de leefomstandigheden vaak armoedig zijn. Vorig jaar gingen duizenden jongeren de straat op uit protest tegen de lang zittende president Bouteflika.

Lees door onder de twee foto's.

Volledig scherm Een van de foto's uit het 'verhaal' van fotograaf Romain Laurendeau. © AP

Volledig scherm Een andere foto uit Laurendeau's verhaal. © AP

Tentoonstelling