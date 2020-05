Fotograaf Anton Corbijn: ‘Mensen geven mij veel van zichzelf omdat ik geen bedreiging ben’

Weinig mensen hebben zo’n tot de verbeelding sprekende carrière als Anton Corbijn. Als toonaangevend fotograaf maakte hij beeldbepalende portretten van honderden muzikale grootheden, kunstenaars, modellen en politici. Daarnaast regisseerde hij negentig videoclips en vier internationale speelfilms. Volgende week wordt hij 65. Vooraf wilde Corbijn weten waar dit gesprek over zou gaan. ‘Leeftijd is niet erg interessant’, schreef hij. ‘Dus dat mag niet het middelpunt worden.’



Dat spreken we af, we gaan het niet over zijn leeftijd hebben, maar natuurlijk wel over wat hij heeft bereikt, over zijn niet-aflatende werklust en de niet te onderschatten invloed die hij heeft gehad op beeldcultuur en popmuziek. Toch? ,,Eh... ja’’, antwoordt hij, afgemeten.



Dat klinkt bescheiden en zet de toon voor het verdere interview. Tijdens ons Zoom-gesprek praat Corbijn steeds opvallend terughoudend en regelmatig probeert hij met ontnuchterende opmerkingen zichzelf - en de interviewer - te relativeren.