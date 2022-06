Fotograaf William Rutten: ‘Nadat mijn vader stierf, wilde ik nooit meer terug naar school’

Ouders

,,Mijn vader werkte als cameraman, mijn moeder was huisvrouw, maar beheerde ook de boekhouding van het bedrijf en deed soms het geluid. Daarmee hielp ik als kind ook wel eens mee. Hoewel ik in die tijd al gefascineerd was door foto’s van artiesten in tijdschriften en ervan droomde die zelf te maken, wilde mijn vader graag dat ik hem zou opvolgen. Ik was een pleaser en ging daarin mee. Het werk bezorgde hem last aan zijn rug, hij begon zijn eigen montagestudio in 1986. Een week na de opening viel hij achter het stuur van zijn auto in slaap, raakte van de weg en was dodelijk gewond.