Foutje? Koningin Máxima in exact dezelfde outfit terug in Enschede

Op 21 juni dit jaar opende Máxima in Enschede de Performance Factory. De koningin straalde in een nieuwe jurk van de Belgische mode-ontwerper Edouard Vermeulen. Ze droeg daarbij een hoed met een strik. Donderdag, drie maanden later, arriveerde de koningin in exact dezelfde jurk én hoed bij de Grolsch Veste voor het Nationaal Eenzaamheid Congres. Hoewel de koningin erom bekend staat dat ze jurken vaker recyclet – en daar ook niets geks aan is – noemen royalty-volgers de keus toch opmerkelijk. ,,Het siert de koningin dat ze jurken vaker gebruikt, maar in dezelfde stad zo kort na elkaar en met dezelfde hoed? Dat is hoogst opmerkelijk en ik vermoed zelfs een foutje", aldus fotograaf Albert Nieboer, die het koningshuis al jaren op de voet volgt.

Enorme kledingkast

Ook Josine Droogendijk van de website ModekoninginMaxima denkt dat de koningin een schoonheidsfoutje begaan heeft. ,,Máxima heeft ruim 1.000 outfits in de kast hangen. In de zomer is ze amper in de openbaarheid verschenen, dat maakt deze keuze extra opvallend. Haar vorige bezoek aan Enschede ligt nog vers in het geheugen."



Droogendijk volgt Máxima letterlijk op de voet en houdt van elk openbaar bezoek de kledingkeuze bij. De vorstin geldt als een mode-icoon. ,,Dit gebeurt bijna nooit, zeker niet in dezelfde stad", zegt ze. ,,Hoewel... vorige week droeg Máxima tijdens een bezoek aan De Nederlandsche Bank ook al hetzelfde jurkje als een jaar geleden op die plek. Je zou bijna denken dat haar kamenier (kledingadviseur red.) een weekje met vakantie is. Want die houdt precies bij wat Máxima op welk moment gedragen heeft."



De Rijksvoorlichtingsdienst zegt in een reactie dat de kledingkeuze iets is van de koningin zelf. ,,Wij vinden hier dan ook niks van en geven geen commentaar", aldus een woordvoerder. Máxima was van maandag tot woensdag nog in New York voor een bezoek aan de Verenigde Naties. Daar verscheen ze in twee fonkelnieuwe outfits.



Haar Enschede-jurk is een jurk van het merk Natan, gemaakt van een doorzichtige stof met lila geborduurde bloemen. Het merk van modeontwerper Vermeulen is een van Máxima's favoriete modemerken.