Frances McDormand en Anthony Hopkins beste acteurs

Acteurs Frances McDormand en Anthony Hopkins hebben zondagnacht de twee belangrijkste acteursprijzen gewonnen bij de Oscar-uitreiking. Hopkins werd bekroond als beste acteur voor zijn rol in The Father , McDormand kreeg haar beeldje voor haar rol in Nomadland .

McDormand won de belangrijkste filmprijs ter wereld eerder voor Fargo en Three Billboard outside Ebbing Missouri. Zij schaart zich hiermee in een klein rijtje met acteurs die deze eer te beurt vielen. Eerder wonnen Daniel Day-Lewis, Meryl Streep, Jack Nicholson, Ingrid Bergman en Walter Brennan ook drie Oscars.

Recordhouder blijft Katharine Hepburn, die in totaal vier Oscars won. Nomadland won behalve de prijs voor beste actrice ook de Oscars voor beste regie en beste film.

Verrassing

Anthony Hopkins heeft de tweede Oscar in zijn lange carrière gewonnen. De 83-jarige Britse acteur won het beeldje voor zijn rol in The Father, over een dementerende oudere. De film won eerder op de avond ook de prijs voor beste aangepaste scenario.

Het was de zesde maal dat Hopkins genomineerd was. Eerder won hij de prijs voor zijn vertolking van kannibaal Hannibal Lecter in The Silence of the Lambs uit 1991.

De acteur zat zelf niet in de zaal. De winst van Hopkins kwam als een verrassing; vrijwel alle voorspellingen gingen ervan uit dat de prijs voor beste acteur zou gaan naar Chadwick Boseman, voor zijn rol in Ma Rainey’s Black Bottom. Het was de laatste film die de populaire acteur maakte voordat hij in augustus op 43-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker.